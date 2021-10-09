Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 8 октября, положение команд

Латвия минимально уступила Нидерландам, а Чехия потеряла очки в матче с Уэльсом.

Европейские сборные 8 октября сыграли очередные матчи в квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Результаты матчей Группа E Эстония - Беларусь - 2:0 Чехия - Уэльс - 2:2 Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 8 (6), Уэльс - 8 (5), Эстония - 4 (5), Беларусь - 3 (6) Группа G Гибралтар - Черногория - 0:3 Латвия - Нидерланды - 0:1 Турция - Норвегия - 1:1 Положение команд: Нидерланды - 16 очков (7 матчей), Норвегия - 14 (7), Турция - 12 (7), Черногория - 11 (7), Латвия - 5 (7), Гибралтар - 0 (7) Группа Н Мальта - Словения - 0:4 Кипр - Хорватия - 0:3 Россия - Словакия - 1:0 Положение команд: Хорватия - 16 очков (7 матчей), Россия - 16 (7), Словения - 10 (7), Словакия - 9 (7), Мальта - 4 (7), Кипр - 4 (7) Группа J Лихтенштейн - Северная Македония - 0:4 Исландия - Армения - 1:1 Германия - Румыния - 2:1 Положение команд: Германия - 18 очков (7 матчей), Северная Македония - 12 (7), Армения - 12 (7), Румыния - 10 (7), Исландия - 5 (7), Лихтенштейн - 1 (7) Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В пяти матчах украинцы набрали 5 очков, завершив все поединки вничью, и занимают второе место в группе. Автор: Артем Будрин

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