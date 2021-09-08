7 сентября европейские сборные сыграли очередные матчи квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Отметим, что в группе D Казахстан сенсационно сыграл вничью с Боснией и Герцеговиной, что очень хорошо для сборной Украины.
Результаты матчей
Группа A
Азербайджан - Португалия - 0:3
Ирландия - Сербия - 1:1
Положение команд: Португалия - 13 очков (5 матчей), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 2 (5), Азербайджан - 1 (5)
Группа D
Босния и Герцеговина - Казахстан - 2:2
Франция - Финляндия - 2:0
Положение команд: Франция - 12 очков (6 матчей), Финляндия - 5 (4), Украина - 5 (5), Босния и Герцеговина - 3 (4), Казахстан - 3 (5)
Группа F
Дания - Израиль - 5:0
Фарерские острова - Молдова - 2:1
Австрия - Шотландия - 0:1
Положение команд: Дания - 18 очков (6 матчей), Шотландия - 11 (6), Израиль - 10 (6), Австрия - 7 (6), Фарерские острова - 4 (6), Молдова - 1 (6)
Группа G
Черногория - Латвия - 0:0
Нидерланды - Турция - 6:1
Норвегия - Гибралтар - 5:1
Положение команд: Нидерланды - 13 очков (6 матчей), Норвегия - 13 (6), Турция - 11 (6), Черногория - 8 (6), Латвия - 5 (6), Гибралтар - 0 (6)
Группа Н
Россия - Мальта - 2:0
Хорватия - Словения - 3:0
Словакия - Кипр - 2:0
Положение команд: Хорватия - 13 очков (6 матчей), Россия - 13 (6), Словакия - 9 (6), Словения - 7 (6), Мальта - 4 (6), Кипр - 4 (6)
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Украина в квалификации ЧМ-2022
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), разошлась миром с Казахстаном на своем поле (1:1) и в гостях (2:2).