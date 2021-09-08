Норвегия, Дания и Нидерланды уничтожили своих соперников.

7 сентября европейские сборные сыграли очередные матчи квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Отметим, что в группе D Казахстан сенсационно сыграл вничью с Боснией и Герцеговиной, что очень хорошо для сборной Украины.

Результаты матчей

Группа A

Азербайджан - Португалия - 0:3

Ирландия - Сербия - 1:1

Положение команд: Португалия - 13 очков (5 матчей), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 2 (5), Азербайджан - 1 (5)

Группа D

Босния и Герцеговина - Казахстан - 2:2

Франция - Финляндия - 2:0

Положение команд: Франция - 12 очков (6 матчей), Финляндия - 5 (4), Украина - 5 (5), Босния и Герцеговина - 3 (4), Казахстан - 3 (5)

Группа F

Дания - Израиль - 5:0

Фарерские острова - Молдова - 2:1

Австрия - Шотландия - 0:1

Положение команд: Дания - 18 очков (6 матчей), Шотландия - 11 (6), Израиль - 10 (6), Австрия - 7 (6), Фарерские острова - 4 (6), Молдова - 1 (6)

Группа G

Черногория - Латвия - 0:0

Нидерланды - Турция - 6:1

Норвегия - Гибралтар - 5:1

Положение команд: Нидерланды - 13 очков (6 матчей), Норвегия - 13 (6), Турция - 11 (6), Черногория - 8 (6), Латвия - 5 (6), Гибралтар - 0 (6)

Группа Н

Россия - Мальта - 2:0

Хорватия - Словения - 3:0

Словакия - Кипр - 2:0

Положение команд: Хорватия - 13 очков (6 матчей), Россия - 13 (6), Словакия - 9 (6), Словения - 7 (6), Мальта - 4 (6), Кипр - 4 (6)

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Украина в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), разошлась миром с Казахстаном на своем поле (1:1) и в гостях (2:2).

Автор: Артем Будрин