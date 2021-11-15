Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 15 ноября, положение команд

Италия потеряла первое место в группе, а Сан-Марино пропустили 10 голов от англичан.

15 ноября прошли заключительные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022 для трех отборочных групп. Результаты поединков Группа C Северная Ирландия - Италия - 0:0 Швейцария - Болгария - 4:0 Положение команд: Швейцария - 18 очков (8 матчей), Италия - 16 (8), Северная Ирландия - 9 (8), Болгария - 8 (8), Литва - 3 (8) Группа F Австрия - Молдова - 4:1 Израиль - Фарерские острова - 3:2 Шотландия - Дания - 2:0 Положение команд: Дания - 27 очков (10 матчей), Шотландия - 23 (10), Израиль - 16 (10), Австрия - 16 (10), Фарерские острова - 4 (10), Молдова - 1 (10) Группа I Албания - Андорра - 1:0 Польша - Венгрия - 1:2 Сан-Марино - Англия - 0:10 Положение команд: Англия - 26 очков (10 матчей), Польша - 20 (10), Албания - 18 (10), Венгрия - 17 (10), Андорра - 6 (10), Сан-Марино - 0 (10) Читайте такжеЧМ-2022: Португалия на последней минуте проиграла Сербии и потеряла прямую путевку в Катар (видео) Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают третье место в группе. Автор: Артем Будрин

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