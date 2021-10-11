Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 11 октября, положение команд

Германия, Нидерланды и Исландия одержали разгромные победы.

11 октября прошли очередные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022. Результаты матчей Группа Е Беларусь - Чехия - 0:2 Эстония - Уэльс - 0:1 Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7) Группа G Латвия - Турция - 1:2 Норвегия - Черногория - 2:0 Нидерланды - Гибралтар - 6:0 Положение команд: Нидерланды - 19 очков (8 матчей), Норвегия - 17 (8), Турция - 15 (8), Черногория - 11 (8), Латвия - 5 (8), Гибралтар - 0 (8) Группа Н Кипр - Мальта - 2:2 Словения - Россия - 1:2 Хорватия - Словакия - 2:2 Положение команд: Россия - 19 очков (8 матчей), Хорватия - 17 (8), Словакия - 10 (8), Словения - 10 (8), Мальта - 5 (8), Кипр - 5 (8) Группа J Северная Македония - Германия - 0:4 Румыния - Армения - 1:0 Исландия - Лихтенштейн - 4:0 Положение команд: Германия - 21 очко (8 матчей), Румыния - 13 (8), Северная Македония - 12 (8), Армения - 12 (8), Исландия - 8 (8), Лихтенштейн - 1 (8) Читайте такжеЕвропейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 8-го тура Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В шести матчах украинцы набрали 8 очков и занимают второе место в группе. Автор: Антон Дударь

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