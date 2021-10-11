11 октября прошли очередные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022.
Результаты матчей
Группа Е
Беларусь - Чехия - 0:2
Эстония - Уэльс - 0:1
Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7)
Группа G
Латвия - Турция - 1:2
Норвегия - Черногория - 2:0
Нидерланды - Гибралтар - 6:0
Положение команд: Нидерланды - 19 очков (8 матчей), Норвегия - 17 (8), Турция - 15 (8), Черногория - 11 (8), Латвия - 5 (8), Гибралтар - 0 (8)
Группа Н
Кипр - Мальта - 2:2
Словения - Россия - 1:2
Хорватия - Словакия - 2:2
Положение команд: Россия - 19 очков (8 матчей), Хорватия - 17 (8), Словакия - 10 (8), Словения - 10 (8), Мальта - 5 (8), Кипр - 5 (8)
Группа J
Северная Македония - Германия - 0:4
Румыния - Армения - 1:0
Исландия - Лихтенштейн - 4:0
Положение команд: Германия - 21 очко (8 матчей), Румыния - 13 (8), Северная Македония - 12 (8), Армения - 12 (8), Исландия - 8 (8), Лихтенштейн - 1 (8)
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В шести матчах украинцы набрали 8 очков и занимают второе место в группе.