11 ноября состоялся ряд матчей европейской квалификации на чемпионат мира-2022.
Результаты матчей
Группа Н
Мальта - Хорватия - 1:7
Словакия - Словения - 2:2
Россия - Кипр - 6:0
Положение команд: Россия - 22 очка (9 матчей), Хорватия - 20 (9), Словакия - 11 (9), Словения - 11 (9), Мальта - 5 (9), Кипр - 5 (9)
Группа J
Армения - Северная Македония - 0:5
Румыния - Исландия - 0:0
Германия - Лихтенштейн - 9:0
Положение команд: Германия - 24 очка (9 матчей), Северная Македония - 15 (9), Румыния - 14 (9), Армения - 12 (9), Исландия - 9 (9), Лихтенштейн - 1 (9)
Группа B
Грузия - Швеция - 2:0
Греция - Испания - 0:1
Положение команд: Испания - 16 очков (7 матчей), Швеция - 15 (7), Греция - 9 (7), Грузия - 7 (8), Косово - 4 (7)
Группа A
Азербайджан - Люксембург - 1:3
Ирландия - Португалия - 0:0
Положение команд: Португалия - 17 очков (7 матчей), Сербия - 17 (7), Люксембург - 9 (7), Ирландия - 6 (7), Азербайджан - 1 (8)
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают второе место в группе.