Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 11 ноября, положение команд

Грузия обыграла Швецию, а Хорватия уничтожила Мальту.

11 ноября состоялся ряд матчей европейской квалификации на чемпионат мира-2022. Результаты матчей Группа Н Мальта - Хорватия - 1:7 Словакия - Словения - 2:2 Россия - Кипр - 6:0 Положение команд: Россия - 22 очка (9 матчей), Хорватия - 20 (9), Словакия - 11 (9), Словения - 11 (9), Мальта - 5 (9), Кипр - 5 (9) Группа J Армения - Северная Македония - 0:5 Румыния - Исландия - 0:0 Германия - Лихтенштейн - 9:0 Положение команд: Германия - 24 очка (9 матчей), Северная Македония - 15 (9), Румыния - 14 (9), Армения - 12 (9), Исландия - 9 (9), Лихтенштейн - 1 (9) Группа B Грузия - Швеция - 2:0 Греция - Испания - 0:1 Положение команд: Испания - 16 очков (7 матчей), Швеция - 15 (7), Греция - 9 (7), Грузия - 7 (8), Косово - 4 (7) Группа A Азербайджан - Люксембург - 1:3 Ирландия - Португалия - 0:0 Положение команд: Португалия - 17 очков (7 матчей), Сербия - 17 (7), Люксембург - 9 (7), Ирландия - 6 (7), Азербайджан - 1 (8) Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают второе место в группе. Автор: Артем Будрин

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