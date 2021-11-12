В отборе на ЧМ-2022 сегодня сыграют ряд интересных матчей / фото REUTERS
В рамках европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в пятницу, 12 ноября, будут сыграны ряд матчей. Представляем вашему вниманию расписание поединков.
Расписание матчей дня
Группа C
21:45 Италия - Швейцария
21:45 Северная Ирландия - Литва
Группа F
21:45 Австрия - Израиль
21:45 Дания - Фарерские острова
19:00 Молдова - Шотландия
Группа I
21:45 Андорра - Польша
21:45 Англия - Албания
21:45 Венгрия - Сан-Марино
Часть матчей 9-го тура европейской квалификации на ЧМ-2022 были сыграны в четверг, 11 ноября.
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), не смогла обыграть Финляндию (1:1), а также дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2).
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.