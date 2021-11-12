Отбор на ЧМ-2022: расписание матчей 12 ноября

Главным поединком дня станет противостояние Италии и Швейцарии.

В рамках европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в пятницу, 12 ноября, будут сыграны ряд матчей. Представляем вашему вниманию расписание поединков. Расписание матчей дня Группа C 21:45 Италия - Швейцария 21:45 Северная Ирландия - Литва Группа F 21:45 Австрия - Израиль 21:45 Дания - Фарерские острова 19:00 Молдова - Шотландия Группа I 21:45 Андорра - Польша 21:45 Англия - Албания 21:45 Венгрия - Сан-Марино Часть матчей 9-го тура европейской квалификации на ЧМ-2022 были сыграны в четверг, 11 ноября. Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), не смогла обыграть Финляндию (1:1), а также дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2).

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Владимир Медяник

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