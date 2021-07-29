Игроки Колоса / фото ФК Колос
Стал известен соперник "Колоса" по третьему раунду квалификации Лиги конференций УЕФА.
Украинский клуб сыграет с "Шахтером" из Караганды.
Казахстанская команда во втором раунде по пенальти прошла румынский клуб "ФКСБ" (предыдущее название - "Стяуа"). Команды обменялись победами со счетом 2:1, а по пенальти "Шахтер" выиграл со счетом 5:3.
Отметим, что на данный момент "Шахтер" занимает 12-е место в чемпионате Казахстана.
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Матчи между "Колосом" и "Шахтером" пройдут 5 и 12 августа. Первый матч пройдет в Ковалевке.
Украина в Лиге конференций
- Со второго раунда квалификации в новом турнире УЕФА стартовала "Ворскла". Полтавчане по сумме двух встреч проиграли финскому клубу "КуПС".
- "Колос" стартует в турнире с 3-го раунда квалификации. Чтобы попасть в групповой этап, клубу из Ковалевки нужно пройти два отборочных раунда.
- В групповом этапе Лиги конференций также может оказаться луганская "Заря" - если не преодолеет квалификацию Лиги Европы