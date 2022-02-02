Жена известного парагвайского футболиста Ивана Артуро Торреса, модель Кристина Аранда, получила смертельное ранение в перестрелке во время концерта на музыкальном фестивале Jaumina Fest в Сан-Бернардино.
Об этом сообщает Daily Star.
29-летняя блогерша скончалась вскоре после того, как ее доставили в больницу с пулевым огнестрельным ранением в голову.
Защитник клуба "Олимпия" Торрес также присутствовал на мероприятии и помог доставить супругу в больницу.
Отмечается, что женщина 25 минут находилась в реанимации, а затем умерла.
Согласно информации СМИ, инцидент произошел в VIP-зоне концертной площадки. Помимо модели, преступник застрелил мужчину по имени Маркос Игнасио Рохас Мора (Marcos Ignacio Rojas Mora).
Читайте такжеЖена известного футболиста погибла в ДТП, пока ее муж подписывал контракт с грандом УПЛПо неподтвержденным данным, предполагаемой целью убийцы был торговец наркотиками, которого местные жители назвали Эдерсон Салинас Бенитес (Ederson Salinas Benitez). На данный момент дело расследуют местная прокуратура и полиция.
Кристина Аранда вместе с мужем воспитывали троих детей. Иван Торрес, известный парагвайский защитник, с 2015 года защищает цвета "Олимпии" из Асунсьона. С 2019 года Торрес вызывается в национальную сборную Парагвая.