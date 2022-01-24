Украинский футболист вспомнил о периоде жизни в Польше.

Бывший нападающий киевского "Динамо" и закарпатского "Миная" Олег Маик рассказал о своем польском периоде карьеры.

Украинский форвард признался, что жители Польши не очень хорошо относятся к украинским гражданам, которые там находятся на заработках.

"Что больше всего удивило в Польше? Отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в "Дрвенце", когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: "Мы не очень довольны тобой".

Это очень комично смотрелось. Что мне еще делать, если я забил гол? Может, они хотели, чтобы я по три-четыре забивал?", – отметил Маик в интервью Fanday.

Читайте такжеУкраинский футболист Зозуля раскритиковал игрока Шахтера за слова о возможном нападении РФНапомним, что Олег Маик является воспитанником львовского футбола. С 2013 по 2016 годы находился в системе "Динамо", но за первую команду не играл, а выступал за "Динамо-2". Также нападающий успел поиграть за "Черкасский Днепр", "Верес", "Минай" и польские "Дрвенце" и "Котвице". Также на его счету одна игра за юношескую сборную Украины (U-20).

Вас также могут заинтересовать новости: