Полиция арестовала Дугласа Сантоса за незаконное использование огнестрельного оружия.

Бывший защитник каталонской "Барселоны" Дуглас Сантос был арестован в Бразилии.

Как сообщает издание Marca, футболиста арестовали за незаконное использование огнестрельного оружия.

Инцидент произошел в городе Бразилиа. Екс-игрок "Барселоны" выстрелил в воздух около полуночи на стоянке у пристани Clubes Esportivos Sul после прогулки на лодке по озеру Параноа.

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После инцидента Дуглас спрятал пистолет в лесу. Оружие до сих пор не удалось найти. Однако бывший игрок "Барселоны" признался сотрудникам правоохранительных органокв, что стрелял именно он. Расследование продолжается.

По данным источника, оружие было зарегистрировано на имя матери Дугласа Сантоса.

Стоит отметить, что Дугласу Сантосу в свое время пророчили великое будущее. В 2014 году он подписал контракт с каталонской "Барселоной", но за два года сыграл всего восемь матчей в футболке "блаугранас".

Бразильский защитник был частью команды "Барселоны", которая выиграла исторический требл в 2015 году - победа в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов.

Кроме "Барселоны" Дуглас Сантос также играл за испанский "Спортинг", португальскую "Бенфику" и турецкие клубы "Сивасспор" и "Бешикташ".

На данный момент 32-летний футболист находится без клуба.

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