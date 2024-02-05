Александр Красюк считает, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы Александра Усика, высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в профессиональный бокс.

Функционер заявил, что легендарный украинец находится в идеальной форме и вполне мог бы возобновить карьеру. Также Красюк отметил, что единственным соперником, ради которого Владимир может вернуться в ринг является Тайсон Фьюри, реванш с которым Кличко-младший так и не получил.

"Владимир Кличко уже не мальчик, но все еще в идеальной форме. И в его сердце достаточно огня, чтобы драться. Но у него только одна мотивация. Это тот же человек, который на днях получил рассечение.

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Есть с ним дело, которое мы не закончили, когда он снялся с прописанного в контракте реванша с Владимиром", - сказал Красюк во время стрима в Инстаграме.

Напомним, Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри в 2015 году единогласным решением судей. В июне 2016 года должен был состояться их реванш, однако его переносили несколько раз из-за якобы травм "Цыганского короля".

В октябре 2016 года Фьюри добровольно отказался от своих чемпионских титулов из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками. Таким образом, реванш так и не состоялся.

Владимир Кличко свой последний бой провел 29 апреля 2017 года против Энтони Джошуа. Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Всего за свою карьеру Кличко-младший провел 69 боев. В его послужном списке 64 победы и пять поражений. Владимир владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в супертяжелом весе - 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

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