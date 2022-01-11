Представитель вингера амстердамского "Аякса" Давида Нереса Равьен Канхаи подтвердил, что его клиент в скором времени подпишет контракт с донецким "Шахтером".
"Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В "Шахтере" Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе", - приводит слова Канхаи Voetbal International.
24-летний бразильский вингер должен подписать контракт до 2026 года.
Известный инсайдер Николо Скира сообщил в своем твиттере, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. По информации Скиры, сделка уже фактически состоялась.
Читайте такжеКлуб УПЛ официально объявил о подписании пятерых футболистовУ двух клубов в последнее время наладились хорошие трансферные отношения. Минувшим летом "Шахтер" приобрел у амстердамцев Лассину Траоре.
Давид Нерес: карьера
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер провел 22 матча, отличился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отличившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- Давид Нерес сыграл 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.
- Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.