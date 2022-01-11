24-летний бразилец похоже станет первым новичком "Шахтера" этой зимой.

Представитель вингера амстердамского "Аякса" Давида Нереса Равьен Канхаи подтвердил, что его клиент в скором времени подпишет контракт с донецким "Шахтером".

"Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В "Шахтере" Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе", - приводит слова Канхаи Voetbal International.

24-летний бразильский вингер должен подписать контракт до 2026 года.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил в своем твиттере, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. По информации Скиры, сделка уже фактически состоялась.

Читайте такжеКлуб УПЛ официально объявил о подписании пятерых футболистовУ двух клубов в последнее время наладились хорошие трансферные отношения. Минувшим летом "Шахтер" приобрел у амстердамцев Лассину Траоре.

Давид Нерес: карьера