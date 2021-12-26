Максим Коваль может вернуться в Европу.

Легендарный польский вратарь Артур Боруц планирует завершить свою карьеру и по этой причине руководство "Легии" занимается поисками нового голкипера.

Скауты варшавского клуба нашли замену 41-летнему Боруцу в лице бывшего игрока киевского "Динамо" Максима Коваля, который защищает сейчас цвета "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение 29-летнего украинца с саудовским клубом истекает летом 2022 года, соответственно "Легия" может подписать игрока бесплатно. Об этом сообщает спортивный портал Meczyki.

Читайте такжеГерой сборной Украины на Евро-2020 Довбик рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеруСтоит отметить, что Коваль в свое время считался одним из самых перспективных вратарей Европы. В 20 лет он стоил шесть миллионов евро по версии Transfermarkt. Затем, в карьере молодого футболиста начался спад, за которым последовала потеря уверенности в своих действиях в рамке и дальнейшее забвение во второсортных чемпионатах.

В Саудовской Аравии у вратаря за три сезона накопилось 95 матчей и 155 пропущенных голов. Последним европейским клубом Коваля был испанский "Депортиво", за который он играл в 2018 году.

Максим Коваль: карьера