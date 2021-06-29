В 1/4 финала Кубка Америки аргентинцы померяются силами со сборной Эквадора.

В заключительном туре группового раунда Кубка Америки Аргентина гарантировала себе победу в группе A.

Сборная Аргентины разбила вдребезги Боливию. Лионель Месси записал в свой актив дубль и результативную передачу. В дополнение, эта игра стала рекордной для феноменального Лео. Месси сыграл свой 148-й матч в сборной Аргентины, и таким образом, обошел своего бывшего одноклубника Хавьера Маскерано, который имеет 147 поединков на своем счету.

Стоит отметить, что Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины - гений забил 75 мячей в футболке "альбиселесте".

Итак, сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 зачетных пунктов. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и Чили (5). Боливия с "баранкой" завершила участие в турнире.

Боливия - Аргентина - 1:4

Голы: Сааведра, 60 - Гомес, 6, Месси, 33 (пен.), 42, Мартинес, 65

Обзор матча.

Все пары 1/4 финала

Аргентина - Эквадор

Уругвай - Колумбия

Бразилия - Чили

Перу - Парагвай

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Сначала Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилии.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе A выступали Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе B - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы.

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Автор: Артем Будрин