"Валенсия" после трех туров нового сезона чемпионата Испании набрала шесть очок.

Бельгийский "Брюгге" отпустил нападающего Романа Яремчука на правах аренды в "Валенсию".

Арендное соглашение 27-летнего украинца рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт "Валенсии".

"Валенсия" в сезоне 2023/24 стартовала с двух побед в чемпионате Испании и идет шестой в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда заняла 16-е место в Ла Лиге и осталась без еврокубков.

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Напомним, что в Ла Лиге выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Роман Яремчук: карьера

Роман Яремчук является воспитанником киевского "Динамо", в Украине он также выступал за "Александрию" на правах аренды.

В период с 2017 по 2021 год Яремчук выступал за бельгийский "Гент". За "буйволов" Яремчук отыграл 152 матча во всех турнирах, в которых забил 61 мяч.

Летом 2021 года за 17 миллионов евро Яремчук перешел в португальскую "Бенфику". В составе "орлов" украинец сыграл 48 матчей и забил 9 голов.

Летом 2022 года Роман покинул лиссабонскую команду и вернулся в Бельгию, но уже в состав "Брюгге". На его счету 6 голов и 3 ассиста в 32 матчах за "Брюгге".

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