С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча "Кривбасс" – "Металлист" (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности.

В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь – это низко и безобразно.

Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба "Кривбасс" и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись.

С уважением, генеральный директор ФК "Металлист" А. А. Ворошилов.

Автор: Григорий Бондарь