Целью тренерского штаба Фернанду Сантуша будет выход в финальную часть Евро-2024.

Знаменитый португальский специалист Фернанду Сантуш назначен на пост главного тренера национальной сборной Польши.

Информацию о назначении Сантуша подтвердил Польский футбольный союз.

Детали соглашения с 68-летним специалистом не разглашаются. По информации СМИ, португалец подписал контракт до июня 2026 года.

Видео дня

Сантуш стал третьим иностранным тренером в истории поляков после Лео Бенхаккера и Паулу Соузы.

Целью тренерского штаба Сантуша будет выход в финальную часть Евро-2024. Польша попала в отборочную группу E с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой.

Свой первый официальный матч во главе сборной Польши Фернанду Сантуш проведет 24 марта против сборной Чехии в рамках отбора к Евро-2024.

Напомним, Польский футбольный союз не стал продлевать контракт с экс-наставником Чеславом Михневичем, который вывел команду в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, где его сборная уступила французам со счетом 1:3.

Фернанду Сантуш в прошлом тренировал ведущие клубы чемпионатов Португалии и Греции. Также он возглавлял сборную Греции и Португалии.

Под руководством Сантуша сборная Португалии выиграла чемпионат Европы-2016 и Лигу наций-2018/19.

Свой пост специалист покинул после ЧМ-2022, где Португалия в 1/4 финала проиграла Марокко (0:1).

Вас также могут заинтересовать новости: