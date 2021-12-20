"Тоттенхэм" не явился на матч Лиги конференций с "Ренном" из-за вспышки коронавируса в команде.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по матчу 6-го тура группового этапа Лиги конференций "Ренн" - "Тоттенхэм".

Встреча, которая должна была состояться 9 декабря, не была сыграна из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

Читайте такжеЖеребьевка Лиги конференций: стали известны пары стыковых матчей плей-оффПо версии "Ренна", лондонский клуб сам принял решение не играть. Представитель "Тоттенхэма" не захотел объявлять количество зараженных игроков, хотя правило гласит, что матч должен проводиться, если в команде имеются 13 здоровых полевых игроков и один голкипер.

"Тоттенхэм" сослался на решение английских властей, не предоставив при этом ни одного официального документа. Поскольку матч официально не отменен УЕФА, "Ренн" сохранил свое решение играть, а после обратился в УЕФА.

В итоге УЕФА принял решение присудить "Тоттенхэму" техническое поражение со счетом 0:3, сообщается на официальном сайте организации.

Итоговое положение команд в группе G:

"Ренн" с 14 очками стал победителем группы G. Второе место с 10 баллами занял "Витесс".

"Тоттенхэм" с 7 очками финишировал на третьем месте в квартете и не вышел в плей-офф турнира.

Последнее место в квартете с 3 очками заняла "Мура".

Автор: Владимир Медяник