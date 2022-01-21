Богдан Леднев / фото ФК Динамо Киев
Футболист киевского "Динамо" Богдан Леднев продолжит карьеру в венгерском "Фехерваре".
Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
Сообщается, что талантливый полузащитник перешел в венгерский клуб на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на один год. У футбольного клуба "Фехервар" есть опция выкупа прав на игрока.
Напомним, в "Фехерваре" уже играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.
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- Леднев присоединился к киевскому "Динамо" в 2016 году, играя за юношескую и молодежную команду "бело-синих".
- В сезоне 2016/2017 в составе команды U-19 выступал в Юношеской лиге УЕФА, где динамовцы дошли до 1/8 финала, и стал победителем чемпионатов Украины U-19 и U-21.
- Дебют хавбека за первую команду "Динамо" состоялся в октябре 2017 года в кубковом матче против "Александрии" (3:2). В том же сезоне с 16-ю забитыми мячами стал лучшим бомбардиром молодежного первенства Украины и серебряным призером турнира.
- В 2018-2020 годах Леднев выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", а летом 2020-го вернулся в "Динамо".
- На счету 23-летнего полузащитника - 32 матча за первую команду киевского "Динамо" и два гола.
- Леднев является чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и Суперкубка страны в составе "бело-синих".
- В этом сезоне хавбек сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.