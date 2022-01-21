Леднев присоединился к команду Петряка и Макаренко.

Футболист киевского "Динамо" Богдан Леднев продолжит карьеру в венгерском "Фехерваре".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Сообщается, что талантливый полузащитник перешел в венгерский клуб на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на один год. У футбольного клуба "Фехервар" есть опция выкупа прав на игрока.

Напомним, в "Фехерваре" уже играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.