"Шахтер" переподписал контракт с бразильским вингером Педриньо.

Бразильский полузащитник Педриньо, который играет за "Атлетико Минейро", вернется в донецкий "Шахтер".

25-летний футболист подписал с "горняками" новый контракт, сообщает официальный сайт дончан.

Новое соглашение бразильца с донецким клубом будет действовать до 30 июня 2029 года.

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Таким образом, с июля 2024 года Педриньо снова будет играть за "Шахтер". До этого времени бразилец продолжит выступать за "Атлетико Минейро".

Напомним, Педриньо перешел в "Шахтер" летом 2021 года из португальской "Бенфики". Трансфер бразильца обошелся донецкому клубу в 18 миллионов евро. Это второй самый дорогой входящий трансфер в истории клуба - больше "горняки" заплатили только за Бернарда (25 миллионов евро).

В сезоне-2021/22 Педриньо сыграл за "Шахтер" 19 матчей, в которых забил 4 гола. С "горняками" он выиграл Суперкубок Украины.

После начала полномасштабной войны в Украине Педриньо воспользовался правилом ФИФА, которое позволяло легионерам прекращать контракты с клубами, и отправился в аренду в "Атлетико Минейро". В составе бразильского клуба он сыграл 43 матча во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи.

Отметим, что в зимнее межсезонье "Шахтер" потратил солидную сумму на усиления состава. "Горняки" подписали 21-летнего вингера Кевина (12 миллионов евро + 3 миллиона евро бонусов) и 20-летнего центрального полузащитника Марлона Гомеса (12 миллионов евро + 4 миллиона евро бонусов).

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