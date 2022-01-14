Вингер амстердамского "Аякса" Давид Нерес уже в скором времени будет официально представлен в статусе игрока украинского клуба. "Шахтер" и "Аякс" достигли договоренности о переходе 24-летнего бразильца.
Об этом сообщил официальный сайт нидерландского клуба.
Это первый новичок дончан в зимнее трансферное окно.
Новый контракт вступает в силу немедленно. Сумма трансфера официально составила €12 миллионов. Она может вырасти до €16 миллионов за счет бонусов.
Детали контракта не сообщаются, однако ранее СМИ отмечали, что Нерес подпишет соглашение с "Шахтером" до лета 2026 года.
Читайте такжеКиевское Динамо погнало своего нападающего в европейский клубПо словам агента, в "Шахтере" Нерес планирует снова вернуться на топ-уровень, поскольку в "Аяксе" в этом сезоне он выпал из основы.
Стоит отметить, что переход бразильца - не первое дорогостоящее вложение "горняков" за последнее время. Летом они заплатили более 40 миллионов за трех игроков - Педриньо (18 млн), Марлона (12) и Лассину Траоре (10). Отметим, что последний также перешел из состава "Аякса".
Давид Нерес: карьера
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер провел 22 матча, отличился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отличившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- В составе "Аякса" Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы сезона 2016/2017.
- Давид Нерес сыграл 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.
- Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.