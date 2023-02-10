Дмитрий Ризнык подписал с "горняками" контракт на пять лет.

Голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык перешел из полтавской "Ворсклы" в "Шахтер".

Как сообщила пресс-служба "горняков", 24-летний футболист подписал с донецким клубом контракт сроком на пять лет.

Переход Ризныка в "Шахтер" также подтвердила и "Ворскла". Полтавчане заявили, что трансфер стал рекордным в истории клуба, однако финансовые детали сделки не разглашаются.

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"Я оставляю в Полтаве часть своего сердца. Помню все важнейшие эпизоды своей карьеры в свитере "Ворсклы". Благодарю каждого, с кем мне пришлось работать. Большое уважение к болельщикам, которые постоянно поддерживали наш клуб и меня лично. Слава воинам, защищающим нашу с вами независимость. Наша страна обязательно победит, вернется в привычный ритм жизни и весь украинский футбол", - приводит слова Ризныка пресс-служба полтавского клуба.

По информации СМИ, "Шахтер" заплатил за переход Ризныка 3 миллиона евро, сумма может увеличиться благодаря бонусам.

Ожидается, что "Шахтер" подписал Дмитрия на замену Анатолию Трубину. Была информация о том, что основной вратарь "горняков" отказывается продлевать контракт с клубом и намерен летом перейти в другую команду.

Напомним, Дмитрий Ризнык стал четвертым новичком "Шахтера" в зимнее трансферное окно. Ранее "горняки" подписали Георгия Гочолейшвили, вернули Ярослава Ракицкого и купили Кевина Келси.

Дмитрий Ризнык: карьера и достижения

Ризнык является воспитанником полтавского футбола. Он дебютировал в УПЛ в октябре 2019 года и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины.

В составе "Ворсклы" Дмитрий сыграл 80 матчей, 24 из которых без пропущенных голов.

В сезоне-2022/23 сыграл 17 поединков (15 - в УПЛ, 2 - в квалификации Лиги конференций УЕФА).

Со сборной Украины U-20 Ризнык выигрывал чемпионат мира под руководством Александра Петракова.

11 ноября 2021 года Дмитрий Ризнык дебютировал за национальную сборную Украины, выйдя на замену в товарищеской игре с Болгарией (1:1). 14 июня 2022 года провел первый официальный матч в составе главной команды страны в Лиге наций УЕФА с Ирландией (1:1).

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