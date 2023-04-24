Дэнил Кастилло подписал долгосрочный контракт с "Шахтером".

Полузащитник молодежной сборной Эквадора Дэнил Кастилло продолжит свою карьеру в донецком "Шахтере".

Как сообщает официальный сайт "горняков", с 19-летним футболистом был подписан контракт до 30 июня 2028 года. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал подписание талантливого эквадорского футболиста.

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"Мы очень долго следили за этим футболистом. Наш скаут Сальваторе Монако и другие его предложили, он нам понравился. Мы увидели в Кастилло безумный потенциал. Футболист, который может принести пользу "Шахтеру". Он отличается от тех, кто у нас сейчас есть.

Это футболист с ростом 1,89 метра, хорошая техника, хорошую работу проделывает на поле. Мы его видим как номера "6", или номера "8". Рад, что мы подписали футболиста такого большого таланта. Уверен, что он принесет пользу в будущем", - рассказал Дарио Срна в комментарии пресс-службе "Шахтера".

Добавим, что Дэнил Кастилло является воспитанником "ЛДУ Кито" из Эквадора. За первую команду не играл, в составе U-20 в прошлом году провел 15 матчей, в том числе в молодежном Кубке Либертадорес.

Также Кастилло сыграл 17 матчей за сборную Эквадора U-20. Он был основным игроком команды на чемпионате Южной Америки U-20.

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