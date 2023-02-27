Лионель Скалони подписал новый контракт со сборной Аргентины после триумфа на ЧМ-2022.

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с командой.

Согласно информации издания Ole, 44-летний специалист уладил разногласия с президентом AFA Клаудио Чики Тапиа в Париже и там же подписал контракт. Разногласия касались премиальных за победу Аргентины на ЧМ-2022.

Как сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA), соглашение со специалистом подписано до 2026 года, то есть до завершения ЧМ-2026.

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Напомним, Лионель Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив на должности главного тренера Хорхе Сампаоли.

Под руководством Скалони сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 2021 года, Финалиссиму-2022, а также чемпионат мира 2022 года. В финале мундиаля в Катаре "альбиселесте" обыграли сборную Франции.

Также при Скалони аргентинцы выдали 36-матчевую серию без поражений, рекордную в истории страны.

44-летний специалист вошел в список номинантов на приз лучшего тренера года The Best FIFA. Его соперниками в голосовании будут тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

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