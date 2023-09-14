Марко Верратти завоевал с ПСЖ 30 трофеев.

Звездный полузащитник сборной Италии Марко Верратти покинул французский ПСЖ и перешел в катарский футбольный клуб "Аль-Араби".

Итальянец подписал с "Аль-Араби" контракт на три года, сообщает пресс-служба катарцев.

"Я был очень горд носить цвета ПСЖ более десяти лет, общаться с таким количеством великих игроков и выиграть 30 трофеев. Париж, клуб и его болельщики всегда будут занимать особое место в моем сердце. Я навсегда останусь парижанином", - прокомментировал свой уход Марко Верратти.

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По информации СМИ, за трансфер 30-летнего полузащитника катарский клуб заплатил ПСЖ 50 миллионов евро. Получать итальянец в "Аль-Араби" будет порядка 30 миллионов евро в год.

В новом клубе Марко Верратти будет играть под номером 7.

Итальянский футболист выступал за ПСЖ на протяжении 11 лет. В парижский клуб он перешел из "Пескары" в 2012 году за 12 миллионов евро.

В составе ПСЖ Верратти сыграл 416 матчей, забил 11 голов и отдал 61 голевую передачу. В прошлом сезоне Верратти провел за парижан 38 матчей во всех турнирах, отметивши одной результативной передачей.

Стоит отметить, что Марко Верратти является самым титулованным футболистом в истории ПСЖ. С парижанами он завоевал 30 трофеев, среди которых 9 побед в чемпионате Франции.

За национальную сборную Италии Верратти сыграл 55 матчей и забил 3 гола. В составе "Скуадры Адзурры" он стал победителем Евро-2020.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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