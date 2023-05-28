Сергей Ребров близок к назначению на должность главного тренера сборной Украины.

Украинский специалист Сергей Ребров покидает должность главного тренера "Аль-Айна".

Об этом 48-летний тренер сообщил после поражения в финале Кубка Лиги ОАЭ.

В своем Инстаграме украинец опубликовал пост, в котором попрощался с "Аль-Айном" и болельщиками клуба.

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"Спасибо всем в "Аль-Айне" за эти два сезона работы. Мы пережили вместе замечательные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом - администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение этих двух лет, которые мы провели вместе.

Я желаю всем в "Аль-Айне" всего наилучшего и много успехов в будущем!", - написал Ребров.

Напомним, Ребров возглавил "Аль-Айн" летом 2021 года. С этим клубом украинский тренер выиграл 2 трофея (чемпионат и Кубок лиги ОАЭ), оба были в прошлом сезоне.

Ожидается, что Сергей Ребров возглавит национальную сборную Украины. Официальное объявление должно состоятся в ближайшее время.

Добавим, что сборная Украины в июне сыграет три игры: товарищеский матч против Германии (12 июня) и два поединка в рамках отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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