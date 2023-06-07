Игрок сборной Англии Джуд Беллингем продолжит свою карьеру в Испании.

Полузащитник национальной сборной Англии Джуд Беллингем перешел из дортмундской "Боруссии" в мадридский "Реал".

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, за трансфер 19-летнего футболиста "сливочные" заплатили 103 миллиона евро. Еще 30% от этой суммы "шмели" получат в качестве бонусов.

Стоит отметить, что эта сделка стала одной из крупнейших в истории обоих клубов.

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Сообщается, что Джуд Беллингем подписал с "Реалом" контракт до лета 2029 года.

Напомним, Беллингем перешел в "Боруссию" из английского "Бирмингема" за 23 миллиона евро, став самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола.

За дортмундский клуб англичанин сыграл 132 матча, забил 24 гола и отдал 25 голевых передач.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 8 голов и 5 результативных передач в составе "Боруссии" в рамках чемпионата Германии.

По итогам сезона-2022/2023 "Боруссия" заняла второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Добавим, что Джуд Беллингем по версии CIES Football Observatory занимает четвертое место в списке самых дорогих футболистов планеты на данный момент. Его стоимость оценивается в 190,2 миллиона евро. Выше Беллингема в рейтинге Букайо Сака (195,8 млн евро), Винисиус Жуниор (196,3) и Эрлинг Холанд (245,1).

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