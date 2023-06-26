Лука Модрич будет играть за "Реал" еще один сезон.

Легенда хорватского футбола и обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич подписал новый контракт с мадридским "Реалом".

Как сообщает официальный сайт "сливочных", новое соглашение 37-летнего полузащитника с мадридским клубом будет действовать до лета 2024 года.

Стоит отметить, что в услугах Луки Модрича были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Однако хорват отказался от астрономической зарплаты и решил остаться в Европе.

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Примечательно, что Лука Модрич на данный момент является последним обладателем "Золотого мяча", который продолжает выступать в Европе. Криштиану Роналду и Карим Бензема играют в Саудовской Аравии, а Лионель Месси перешел в американский "Интер Майами".

Напомним, Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из лондонского "Тоттенхэма" за 35 миллионов евро. За мадридский клуб хорват сыграл 488 матчей, забил 37 голов и отдал 77 результативных передач.

С "Реалом" Лука завоевал 23 трофея за 11 лет, среди которых пять побед в Лиге чемпионов и три победы в чемпионате Испании.

В прошлом сезоне Модрич сыграл за "Реал" 51 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

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