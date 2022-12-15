Эндрик присоединится к "Реалу" в 2024 году, когда достигнет совершеннолетия.

Талантливый бразильский нападающий "Палмейраса" Эндрик продолжит свою карьеру в мадридском "Реале".

Переход 16-летнего форварда в стан действующего чемпиона Испании подтвердил президент бразильского клуба.

"Мы завершили крупнейшие переговоры в истории бразильского футбола. Предложение "Реала" совместимо с огромным талантом Эндрика и соответствует спортивным и финансовым целям, которые мы поставили перед собой с самого начала переговоров", - приводит слова президента "Палмейраса" Лейла Перейры официальный сайт клуба.

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Контракт между футболистом и "Реалом" подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления еще на три года.

Эндрик присоединится к "Реалу" в 2024 году, когда достигнет совершеннолетия.

Отмечается, что покупка 16-летнего таланта обойдется испанскому клубу в 72 миллиона евро: 60 миллионов евро "Реал" заплатит "Палмейрасу" по пункту об отступных, при этом 35 миллионов евро должны быть выплачены сразу, еще 25 миллионов евро бразильский клуб получит в виде бонусов. Еще 12 миллионов евро "сливочные" потратят в виде налогов, связанных со сделкой.

Добавим, что не смотря на столь юный возраст, Эндрик уже давно был на радарах топовых клубов, в частности "Барселоны", "Челси" и ПСЖ. "Реал" выиграл эту борьбу.

В текущем сезоне Эндрик сыграл в составе "Палмейраса" 7 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Бразилии U-17 Эндрик сыграл четыре матча и забил пять голов.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

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