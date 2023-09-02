Рандаль Коло Муани стал восьмым новичком ПСЖ в летнее трансферное окно.

Нападающий сборной Франции и немецкого "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани сменил клубную прописку.

24-летний футболист подписал контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Соглашение между французским клубом и молодым форвардом рассчитано до 2028 года.

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"Мы рады приветствовать Рандаля Коло Муани, гордого парижанина и француза, в ПСЖ, в его городе, в его доме. Мы приложили невероятные усилия, чтобы этот трансфер состоялся. Рандаль - фантастический французский игрок, выступающий на международном уровне. Он предан ПСЖ и нашему проекту. Я очень рад видеть его в футболке нашего клуба", - прокомментировал трансфер Коло Муани президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

По информации СМИ, трансфер Коло Муани обошелся ПСЖ в 75 миллионов евро.

Рандаль Коло Муани стал игроком "Айнтрахта" летом 2022 года, перейдя из "Нанта" на правах свободного агента. В составе немецкого клуба француз сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 17 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коло Муани в 80 миллионов евро.

Добавим, что Рандаль Коло Муани стал восьмым новичком ПСЖ в летнее трансферное окно. Ранее состав парижан пополнили защитники Милан Шкриньяр и Лукас Эрнандес, полузащитники Марко Асенсио и Мануэль Угарте и нападающие Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш и Брэдли Баркола.

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