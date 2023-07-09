Лукас Эрнандес подписал пятилетний контракт с парижанами.

Защитник национальной сборной Франции Лукас Эрнандес перешел из мюнхенской "Баварии" в ПСЖ.

27-летний футболист подписал контракт с парижанами до лета 2028 года, сообщает официальный сайт клуба.

За трансфер Эрнандеса ПСЖ заплатил "Баварии" 50 миллионов евро.

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Французский защитник выступал за мюнхенский клуб с 2019 года. В составе "Баварии" он сыграл 107 матчей, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач. С мюнхенцами француз завоевал 10 трофеев, в числе которых 4 чемпионских титула Бундеслиги и победа в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Эрнандес сыграл 11 матчей за "Баварии", в которых отметился одним забитым голом.

Эрнандес является победителем ЧМ-2018 и Лиги наций УЕФА-2020/2021 в составе национальной сборной Франции.

Отметим, что французский защитник стал уже пятым новичком парижского клуба в летнее трансферное окно. Ранее парижане подписали Марко Асенсио, Мануэля Угарте, Милана Шкриняра и Ли Кан Инна.

Кроме того, ПСЖ отправил в отставку главного тренера команды Кристофа Галтье и назначил на его место испанского специалиста Луиса Энрике.

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