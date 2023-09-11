Рубиалес также покинул должность вице-президента исполнительного комитета УЕФА

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес подал в отставку после скандала с поцелуем, который случился на финале женского чемпионата мира-2023.

Рубиалес выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что покидает должность руководителя испанского футбола, а также уходит с поста вице-президента исполнительного комитета УЕФА.

"Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой непропорциональной кампании, и, прежде всего, я принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности, которая позволит Европе и Африке сохранить мечту о чемпионате мира – 2030 и провести крупнейшее событие мира в нашей стране. Я должен смотреть вперёд, смотреть в будущее.

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Теперь есть кое-что, что меня беспокоит. Я верю в истину и сделаю все, что в моих силах, чтобы правда восторжествовала. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня поддерживают, пострадали от чрезмерного преследования, а также от последствий лжи, но верно и то, что на улице, с каждым днем все больше и больше преобладает правда. Я передаю всем сотрудникам, членам собрания, федерациям и людям от футбола в целом крепкие объятия. Желаю вам удачи. Спасибо всем, кто поддерживал меня в это время", - приводит текст заявления Рубиалеса издание Marca.

Сообщается, что исполняющим обязанности президента Федерации футбола Испании назначили Педро Рочи.

Напомним, женская сборная Испании выиграла чемпионат мира-2023 по футболу, который проходил в Австралии. В ходе церемонии награждения Луис Рубиалес после объятий с Дженнифер Эрмосо поцеловал футболистку в губы.

Рубиалес заявлял, что поцелуй был "взаимным и по обоюдному согласию". Однако спортсменка заявила, что не давала согласия на поцелуй. Она подала официальную жалобу в испанскую прокуратуру и теперь 46-летнему функционеру могут быть предъявлены уголовные обвинения.

Добавим, что после скандального поцелуя более 80 футболисток объявили, что не будут выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту.

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