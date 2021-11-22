Победителем в номинации стал игрок "Барселоны".

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри стал обладателем приза Golden Boy, вручаемого лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

Из 40 голосующих авторитетных журналистов со всего мира сразу 24 поставили его на первое место, еще девять - на второе и три - на третье. Испанец набрал 318 баллов и уверенно финишировал на первом месте, сообщает Tuttosport.

На втором месте англичанин Джуд Беллингем - у него 119 баллов. Никогда в истории трофея Golden Boy не было такого разрыва между первым и вторым местом.

Читайте такжеУкрашение тура: африканский футболист забил роскошный гол в чемпионате Италии (видео)На приз также претендовали: Карим Адейеми ("РБ Зальцбург"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гави ("Барселона"), Брайан Хиль ("Тоттенхэм"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Родриго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Флориан Виртц ("Байер"), Вильям Салиба ("Марсель"), Юрриен Тимбер ("Аякс").

Приз будет вручен испанцу 15 декабря в Турине.

В прошлом году награду получил нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Педри: карьера и достижения

Педри является воспитанником футбольной академии "Лас-Пальмас". В июле 2019 года 16-летний Педри подписал свой профессиональный контракт с клубом "Лас-Пальмас".

19 сентября 2019 года забил свой первый гол за "Лас-Пальмас" в матче против хихонского "Спортинга", став самым молодым автором гола в истории клуба в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 23 дней.

2 сентября 2019 года "Барселона" объявила о соглашении с "Лас-Пальмас" о переходе Педри в июле 2020 года за 5 миллионов евро.

Педри является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года, а также лучшим молодым игроком турнира. Также талантливый испанец выигрывал "серебро" Олимпийских игр 2020 года в Токио. В составе "Барселоны" Педри выиграл Кубок Испании 2020/21.

За "Барселону" Педри сыграл 56 матчей, в которых отличился 4 забитыми голами и 6 результативными передачами.

Автор: Владимир Медяник