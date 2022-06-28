Знаменитый бразильский футболист Фернандиньо покинул английский "Манчестер Сити" и в статусе свободного агента перешел в "Атлетико Паранаэнсе".
Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.
Сообщается, что 37-летний полузащитник подписал контракт на два года.
Стоит отметить, что Фернандиньо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". Хавбек играл за эту команду с 2002 по 2005 год, после чего перешел в донецкий "Шахтер".
В "Атлетико Паранаэнсе" Ферна будет играть под 5-м номером.
Добавим, что за "Атлетико Паранаэнсе" уже выступают два игрока с УПЛ - это экс-вингер "Шахтера" Марлос и арендованный у киевского "Динамо" Витиньо.
В сезоне 2021/2022 на счету Фернандиньо 2 гола и 3 ассиста в 33 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Фернандиньо: карьера и достижения
- Украинским болельщикам Фернандиньо запомнился ярким выступлением за донецкий "Шахтер". С 2005 по 2013 год бразильских хавбек провел 184 матча в составе "горняков", в которых забил 31 гол.
- Шесть раз бразилец становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок Украины и Суперкубок Украины. Вместе с "горняками" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.
- В составе "Манчестер Сити" за 8 лет Фернандиньо пять раз побеждал в АПЛ, 6 раз в Кубке английской лиги, дважды в Суперкубке Англии и один раз выиграл Кубок Англии. В сезоне-2020/21 стал финалистом Лиги чемпионов.
- Бразилец также был капитаном "горожан". Всего в футболке "Ман Сити" легендарный хавбек сыграл 383 матча, в которых забил 26 голов и отдал 33 результативных передачи.
- В составе национальной сборной Бразилии Фернандиньо сыграл 53 матча и забил два гола.