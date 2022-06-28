Фернандиньо продолжит карьеру на родине.

Знаменитый бразильский футболист Фернандиньо покинул английский "Манчестер Сити" и в статусе свободного агента перешел в "Атлетико Паранаэнсе".

Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.

Сообщается, что 37-летний полузащитник подписал контракт на два года.

Стоит отметить, что Фернандиньо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". Хавбек играл за эту команду с 2002 по 2005 год, после чего перешел в донецкий "Шахтер".

В "Атлетико Паранаэнсе" Ферна будет играть под 5-м номером.

Добавим, что за "Атлетико Паранаэнсе" уже выступают два игрока с УПЛ - это экс-вингер "Шахтера" Марлос и арендованный у киевского "Динамо" Витиньо.

В сезоне 2021/2022 на счету Фернандиньо 2 гола и 3 ассиста в 33 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Фернандиньо: карьера и достижения