После 17 туров "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

Беларуский специалист Олег Дулуб был уволен с поста главного тренера ПФК "Львов".

Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с ним команду покинул его ассистент Александр Грановский.

Дулуб возглавлял "Львов" с сентября 2021 года.

Видео дня

Под руководством беларуского тренера команда сыграла 31 матч, одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Олег Дулуб был уволен на фоне плохих результатов "горожан". В нынешнем сезоне "Львов" после 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

По информации СМИ, решение об отставке Дулуба принял новый почетный президент "Львова" Александр Боровиков. Игроки и тренерский штаб команды восприняли новость с недовольством.

Сообщается, что на вакантную должность претендуют сразу 3 специалиста - Владимир Мазяр, Жилмар и Анатолий Бессмертный. Все они уже тренировали "Львов".

Следующий матч "горожане" проведут 2 апреля против киевского "Динамо".

Вас также могут заинтересовать новости: