Эдуард Соболь завершил свой трансфер в "Страсбур".

Защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь перешел из бельгийского "Брюгге" в французский "Страсбур".

Официальный сайт "Страсбура" подтвердил успешное закрытие сделки по трансферу украинца.

Соболь подписал с французским клубом контракт сроком на два с половиной года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

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"Брюгге" заработал на продаже украинского защитника 2,5 миллиона евро.

"Это большой прогресс в моей футбольной карьере и в моей жизни как человека, я приезжаю в важный клуб и исторический город. Я - победитель и полон решимости отдать все силы своей команде.

Не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч в новой команде и открою для себя атмосферу стадиона", - приводит слова Соболя пресс-служба "Страсбура".

В новом клубе футболист сборной Украины выбрал 77 номер.

Добавим, что Соболь стал вторым украинцем в чемпионате Франции. Ранее в французский "Марсель" из "Аталанты" перебрался Руслан Малиновский.

Дебютировать в новом клубе Соболь сможет уже на этих выходных. 29 января "Страсбур" играет с "Тулузой".

В турнирной таблице чемпионата Франции новый клуб Соболя идет на 16 месте среди 20 клубов, имея в своем активе 15 очков.

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