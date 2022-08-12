Соревнования начнутся немного раньше, чем это было запланировано раньше.

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос старта чемпионата мира-2022, который должен пройти в ноябре - декабре в Катаре.

Церемония и матч-открытие на стадионе Аль-Бейт состоятся 20 ноября, а не 21-го, как было запланировано раньше, сообщает официальный сайт ФИФА.

Благодаря этим изменениям сохранится традиция ЧМ, согласно которой турнир начинают чемпионы или сборная хозяев.

В предыдущем графике Катар отправили на третий слот 21 ноября. Турнир должны были начать матчем Сенегал – Нидерланды.

Совет ФИФА единогласным решением изменил расписание. Поединок Катар - Эквадор перенесли отдельно на 20 ноября, а его слот на следующий день получит встреча Сенегал - Нидерланды. Владельцы билетов никак не пострадают и могут рассчитывать на поддержку ФИФА в решении неудобств.

Изначально расписание первого игрового дня (21 ноября) выглядело так:

12:00 Сенегал - Нидерланды

15:00 Англия - Иран

18:00 Катар - Эквадор

21:00 США - Уэльс

Теперь, после решения ФИФА о переносе, оно выглядит следующим образом:

20 ноября

18:00 Катар - Эквадор

21 ноября

15:00 Англия - Иран

18:00 Сенегал - Нидерланды

21:00 США - Уэльс

То есть сдвинулось еще и начало матча Сенегал - Нидерланды: вместо 12:00 он начнется в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, впервые в истории чемпионат мира будут проводить посреди европейского клубного сезона. Мундиаль в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря.

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