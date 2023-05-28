Евгений Коноплянка получил статус свободного агента.

Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Коноплянка покинул "Краковию", за которую выступал полтора сезона.

Контракт 33-летнего вингера с польским клубом истек и стороны решили его не продлевать, сообщает пресс-служба команды.

Таким образом, Коноплянка теперь является свободным агентом.

Видео дня

Украинский вингер перешел в "Краковию" в феврале 2022 года после того, как покинул донецкий "Шахтер".

В составе польского клуба Евгений Коноплянка сыграл 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

Отметим, что в марте этого года Коноплянка был неожиданно вызван в расположение сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии. Игрок даже вышел на поле в конце игры, но результативными действиями не отличился.

На июньские матчи сборной Украины Евгений Коноплянка вызов не получил.

Напомним, Коноплянка большую часть своей карьеры играл за "Днепр". В составе днепрян Евгений сыграл 212 матчей, забил 45 голов и отдал 40 результативных передач. Также украинец играл за "Севилью", "Шальке" и "Шахтер".

В составе сборной Украины Коноплянка сыграл 87 матчей и забил 21 гол.

Вас также могут заинтересовать новости: