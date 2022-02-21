Николай Морозюк подписал контракт с "Черноморцем".

"Черноморец" объявил о трансфере Николая Морозюка. 34-летний хавбек присоединился к "морякам" на правах свободного агента.

Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

Детали контракта не разглашаются. Морозюк провел с "Черноморцем" зимние сборы в Турции, но официально соглашение о сотрудничестве подписано только сейчас.

Последним клубом Николая был турецкий "Ризеспор", за который он выступал с января 2019-го по июль 2021-го. Более полугода Морозюк был свободным агентом без команды.

"Черноморец" занимает 13-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. К "морякам" вернулся главный тренер Роман Григорчук.

Николай Морозюк: карьера