"Черноморец" объявил о трансфере Николая Морозюка. 34-летний хавбек присоединился к "морякам" на правах свободного агента.
Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.
Детали контракта не разглашаются. Морозюк провел с "Черноморцем" зимние сборы в Турции, но официально соглашение о сотрудничестве подписано только сейчас.
Последним клубом Николая был турецкий "Ризеспор", за который он выступал с января 2019-го по июль 2021-го. Более полугода Морозюк был свободным агентом без команды.
"Черноморец" занимает 13-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. К "морякам" вернулся главный тренер Роман Григорчук.
Николай Морозюк: карьера
- Морозюк является воспитанником киевского "Динамо". За "бело-синих" футболист сыграл 116 матчей и забил 9 голов и отдал 24 результативные передачи.
- В составе "Динамо" Морозюк был двукратным чемпионом Украины и трехкратным победителем Суперкубка Украины.
- Полузащитник в Украине также выступал за "Днепр","Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург".
- В активе Морозюка 13 поединков и один гол за национальную сборную Украины.