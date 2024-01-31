Руслан Малиновский окончательно перебрался в итальянский клуб "Дженоа".

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский стал полноценным игроком "Дженоа".

Итальянский клуб воспользовался возможностью и выкупил у французского "Марселя" контракт украинского футболиста, сообщает официальный сайт "грифонов".

Сообщается, что трансфер Малиновского обошолся "Дженоа" в 7 миллионов евро.

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"Руслан Малиновский окончательно "красно-синий", - говорится в публикации пресс-службы "Дженоа".

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Дженоа" минувшим летом из французского "Марселя" на правах аренды.

В этом сезоне украинец сыграл за итальянский клуб 21 матч, в котором забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

После 22-х туров "Дженоа" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. В активе "грифонов" 28 набранных очков.

Свой следующий поединок "Дженоа" сыграет 3 февраля против "Эмполи" Виктора Коваленко. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

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