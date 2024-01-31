Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский стал полноценным игроком "Дженоа".
Итальянский клуб воспользовался возможностью и выкупил у французского "Марселя" контракт украинского футболиста, сообщает официальный сайт "грифонов".
Сообщается, что трансфер Малиновского обошолся "Дженоа" в 7 миллионов евро.
"Руслан Малиновский окончательно "красно-синий", - говорится в публикации пресс-службы "Дженоа".
Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Дженоа" минувшим летом из французского "Марселя" на правах аренды.
В этом сезоне украинец сыграл за итальянский клуб 21 матч, в котором забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
После 22-х туров "Дженоа" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. В активе "грифонов" 28 набранных очков.
Свой следующий поединок "Дженоа" сыграет 3 февраля против "Эмполи" Виктора Коваленко. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.