Поль Погба может получить 4 года дисквалификации.

Звездный полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Как сообщает антидопинговое агентство Италии, французский футболист провалил допинг-пробу на тестостерон. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения.

Отстранение титулованного футболиста подтвердил официальный сайт туринского "Ювентуса".

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Сообщается, что тест был взят у Поля 20 августа после поединка первого тура итальянской Серии А против "Удинезе". Примечательно, что в этой игре Погба все 90 минут провел на скамейке запасных.

Теперь француз не сможет тренироваться и брать участие в официальных матчах пока ведется расследование. У Погба есть три дня для того, чтобы запросить вскрытие пробы Б. Если положительный результат подтвердится, звезде "Ювентуса" грозит 2-летняя дисквалификация.

В случае, если будет доказано преднамеренное употребление запрещенного препарата, Поль Погба может получить 4 года дисквалификации.

Агент французского полузащитника Рафаэла Пимента прокомментировала дисквалификацию Поля Погба.

"Мы ждем контрольных анализов и до тех пор ничего не можем сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила", - приводит слова Пименты журналист Джанлука Ди Марцио.

Поль Погба: карьера и достижения

Французский полузащитник начал свою профессиональную карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".

В 2012 году Поль перебрался в туринский "Ювентус". За итальянский клуб он выступал с 2012 по 2016 год. В его активе 177 матчей, 34 гола и 40 результативных передач.

С "Ювентусом" Погба четыре раза становился победителем Серии А, дважды выиграл Кубок Италии и трижды - Суперкубок страны.

В 2016 году Поль Погба вернулся в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб заплатил "Ювентусу" за трансфер француза 105 миллионов евро. В составе "красных дьяволов" хавбек сыграл 232 матча, забил 39 голов и отдал 51 голевую передачу.

В июле 2022 года Поль Погба на правах свободного агента вновь вернулся в "Ювентус". После возвращения француз сыграл за туринский клуб 12 матчей и отметился одной голевой передачей.

За национальную сборную Франции Поль Погба сыграл 91 матч и забил 11 голов. В составе "Ле Бле" он стал чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций в сезоне 2020/21.

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