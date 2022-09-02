Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в чемпионат Англии.

Знаменитый нападающий "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в лондонский "Челси" в заключительный день трансферного окна.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

33-летний футболист подписал с "синими" контракт на два сезона, до июня 2024 года.

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Сообщается, что клуб из Лондона заплатил за трансфер нападающего 12 млн евро.

Пьер-Эмерик будет играть за "Челси" под 9-м игровым номером.

"Я очень счастлив. Для меня большая честь стать частью этой команды, и я не могу дождаться начала выступлений за "Челси". У меня есть незавершенные дела в Премьер-лиге, так что вернуться сюда – это очень волнующе и приятно", – прокомментировал свой переход Обамеянг.

Отметим, что Обамеянг уже имеет опыт игры за лондонский клуб - с 2018-го по январь 2022 года он защищал цвета "Арсенала". Затем габонец на правах свободного агента перешел в "Барселону". Обамеянг в прошлом сезоне забил 13 голов в 23 матчах за "Барселону".

Добавим, что лондонский "Челси" лидирует среди команд чемпионата Англии по общей сумме, потраченной этим летом на новых игроков, сообщает Sky Sports. По данным источника, "Челси" этим летом потратил 322 миллиона евро. Это рекордные траты команды за одно трансферное окно за всю историю.

В летнее межсезонье "Челси" подписал кроме Обамеянга еще Уэсли Фофана из "Лестера" за 80 миллионов евро, Марка Кукурелью из "Брайтона" за 65 миллионов евро, Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити" за 56 миллионов евро, Калиду Кулибали из "Наполи" за 38 миллионов евро, Дениса Закарию из "Ювентуса" (аренда за 3 млн евро) и других.

Напомним, после 5 туров "Челси" с 7 очками занимает лишь 10-ю строчку в таблице АПЛ. Следующий поединок национального чемпионата команда Томаса Тухеля проведет в субботу, 3 сентября, против "Вест Хэма" на "Стэмфорд Бридж".

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