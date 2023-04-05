Александер Чеферин будет занимать пост президента УЕФА еще как минимум четыре года.

В среду, 5 апреля, в португальском городе Лиссабон состоялся 47-й конгресс Европейского футбольного союза (УЕФА), в ходе которого президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был переизбран в исполком организации.

Павелко был избран на новый четырехлетний срок, сообщает официальный Твиттер организации.

Вместе с Павелко в исполком УЕФА были переизбраны Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), Арманд Дука (Албания) и Луис Рубиалес (Испания).

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Также были избраны новые члены исполнительного комитета УЕФА: Филипп Диалло (Франция), Петр Фоушек (Чехия) и Леван Кобиашвили (Грузия).

Кроме того, на 47-м конгрессе УЕФА Александер Чеферин был переизбран на пост президента организации.

Таким образом, Чеферин будет занимать пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций еще как минимум четыре года.

Отметим, что Александер Чеферин был единственным кандидатом на выборах. 55-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Российские команды не могут принимать участия в еврокубках, а сборная пропускает квалификацию Евро-2024.

Кроме того, Россию лишили права принять Суперкубок УЕФА по футболу в 2023 году. А еще раньше отобрали право принять финал Лиги чемпионов-2022.

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