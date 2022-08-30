Скотт Паркер стал первым тренером в новом сезоне АПЛ, которого отправили в отставку.

Английский специалист Скотт Паркер был уволен с поста главного тренера "Борнмута".

Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Всего в четырех матчах чемпионата Англии "Борнмут" одержал лишь одну победу над "Астон Виллой" (2:0), а затем разгромно проиграл "Манчестер Сити" (4:0) и "Арсеналу" (3:0).

В четвертом туре АПЛ "Борнмут" с унизительным счетом проиграл "Ливерпулю" (0:9). Это поражение, вероятно, и подтолкнуло руководство клуба уволить Скотта Паркера на старте чемпионата.

Стоит отметить, что главный тренер "Борнмута" Скотт Паркер стал шестым специалистом, который потерял свою должность сразу же после поражения от "Ливерпуля" в матче АПЛ. Об этом сообщает Whoscored.

Ранее этой участи удостаивались Франченско Гвидолин ("Суонси", 2016 год), Славен Билич ("Вест Хэм", 2017 год), Славиша Йоканович ("Фулхэм", 2018 год), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", 2018 год) и Марку Силва ("Эвертон", 2019 год).

Обзор матча "Ливерпуль" - "Борнмут":

Отмечается, что исполняющим обязанности наставника команды был назначен Гари О’Нил.

Добавим, что 41-летний Паркер возглавил "Борнмут" в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице прошлого сезона Чемпионшипа и автоматически поднялась в АПЛ.

После четырех туров "Борнмут" с тремя очками расположился на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.

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