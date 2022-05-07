"Челси" сообщил о том, что клуб получил новых владельцев. Ими станет консорциум, в который вошли американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также швейцарец Хансйорг Висс.
Об этом написано в заявлении лондонского футбольного клуба на их официальном сайте.
Вышеупомянутые бизнесмены покупают "Челси" за 2,5 миллиарда фунтов и гарантируют еще 1,75 миллиарда инвестиций в развитие клуба. 2,5 миллиарда, за которые приобретен "Челси", пойдут на благотворительные цели, в частности на помощь украинским беженцам.
Новым собственникам остается получить все необходимые разрешения регуляторных органов на приобретение акций клуба. Ожидается, что под управление новых владельцев "Челси" перейдет к концу мая.
Напомним, Роман Абрамович, владевший клубом с 2003 года, попал под санкции британского правительства и все его активы, включая "Челси", были заморожены.
"Челси": результаты в сезоне
- Команда Томаса Тухеля занимает третье место в турнирной таблице АПЛ за 4 тура до финиша и похоже бронзовые медали не потеряет.
- В Лиге чемпионов лондонцы вылетели на стадии 1/4 финала, уступив мадридскому "Реалу" (4:5 по сумме двух матчей).
- "Челси" пробился в финал Кубка Англии, где сыграет против "Ливерпуля" 14 мая. 27 февраля "аристократы" уступили в финале Кубка Лиги все тому же "Ливеру" в серии пенальти (основное время - 0:0).