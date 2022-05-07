2,5 миллиарда фунтов, за которые приобретен "Челси", пойдут на благотворительные нужды, в частности на помощь украинским беженцам.

"Челси" сообщил о том, что клуб получил новых владельцев. Ими станет консорциум, в который вошли американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также швейцарец Хансйорг Висс.

Об этом написано в заявлении лондонского футбольного клуба на их официальном сайте.

Вышеупомянутые бизнесмены покупают "Челси" за 2,5 миллиарда фунтов и гарантируют еще 1,75 миллиарда инвестиций в развитие клуба. 2,5 миллиарда, за которые приобретен "Челси", пойдут на благотворительные цели, в частности на помощь украинским беженцам.

Новым собственникам остается получить все необходимые разрешения регуляторных органов на приобретение акций клуба. Ожидается, что под управление новых владельцев "Челси" перейдет к концу мая.

Напомним, Роман Абрамович, владевший клубом с 2003 года, попал под санкции британского правительства и все его активы, включая "Челси", были заморожены.

"Челси": результаты в сезоне