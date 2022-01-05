Бенжамен Менди обвиняется в семи случаях изнасилования.

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, которого обвиняют в семи эпизодах изнасилования, встречал Рождество в стенах "Стрэнджуэйс" - одной из самых жестоких тюрем Англии.

Об этом сообщает The Sun.

27-летний француз сперва сидел в тюрьме "Альткорс" в городе Ливерпуль, где содержатся заключенные категории B. Но 23 декабря Бенжамена перевели в тюрьму в Манчестер под названием "Стрэнджуэйс", которая предназначена для заключенных категории А (за особо тяжкие преступления).

Такое решение обусловлено тем, что надзиратели "Альткорса" боялись, что над Менди произведут расправу другие заключенные, учитывая сексуальный характер преступлений футболиста.

В "Стрэнджуэйс" правоохранители могут гарантировать лучшую безопасность для Менди, хотя исторически эта тюрьма славилась пытками и смертными казнями.

Суд оставил под стражей Бенжамена, а дата оглашения приговора пока не известна. Сперва заседание суда было назначено на 24 января, а затем перенесено на дальнейшие сроки.

Бенжамен Менди: карьера