Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, которого обвиняют в семи эпизодах изнасилования, встречал Рождество в стенах "Стрэнджуэйс" - одной из самых жестоких тюрем Англии.
Об этом сообщает The Sun.
27-летний француз сперва сидел в тюрьме "Альткорс" в городе Ливерпуль, где содержатся заключенные категории B. Но 23 декабря Бенжамена перевели в тюрьму в Манчестер под названием "Стрэнджуэйс", которая предназначена для заключенных категории А (за особо тяжкие преступления).
Такое решение обусловлено тем, что надзиратели "Альткорса" боялись, что над Менди произведут расправу другие заключенные, учитывая сексуальный характер преступлений футболиста.
В "Стрэнджуэйс" правоохранители могут гарантировать лучшую безопасность для Менди, хотя исторически эта тюрьма славилась пытками и смертными казнями.
Суд оставил под стражей Бенжамена, а дата оглашения приговора пока не известна. Сперва заседание суда было назначено на 24 января, а затем перенесено на дальнейшие сроки.
Бенжамен Менди: карьера
- Менди пополнил состав "Ман Сити" летом 2017 года. "Горожане" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 миллиона евро. Бенжамен имеет такое же амплуа, что и Александр Зинченко. В клубе они были конкурентами за место в стартовом составе.
- Менди провел за "Ман Сити" 75 матчей во всех турнирах и отдал 12 голевых пасов. Защитник в 2018 году стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции, за которую в общей сложности сыграл 10 поединков.