Лондонский "Челси" рассматривает возможность подписания украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, "горожане" готовы отпустить украинского защитника после того, как завершат приобретение Марка Кукурельи из "Брайтона" примерно за 55 миллионов евро.
Добавим, что "Челси" уже ведет переговоры с "Манчестер Сити" по двум футболистам – вингеру Рахиму Стерлингу и защитнику Натану Аке. Неизвестно, получится ли у лондонского клуба подписать всех троих желаемых новичков, так как, скорее всего, на них придется потратить крупные суммы.
Стоит отметить, что в подписании 25-летнего футболиста сборной Украины заинтересованы также "Эвертон" украинца Виталия Миколенко, а также лондонские "Арсенал" и "Вест Хэм".
В минувшем сезоне Зинченко сыграл за "Ман Сити" в 28 матчах во всех турнирах и отдал пять результативных передач.
Команда Хосепа Гвардиолы по итогам сезона стала чемпионом Англии, оформив титул в последнем туре. "Челси" финишировал на третьем месте.
Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел вместе с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.
- Контракт украинского футболиста с "Ман Сити" действует до 2024 года.