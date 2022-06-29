Александр Зинченко может продолжить карьеру в Лондоне.

Лондонский "Челси" рассматривает возможность подписания украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, "горожане" готовы отпустить украинского защитника после того, как завершат приобретение Марка Кукурельи из "Брайтона" примерно за 55 миллионов евро.

Добавим, что "Челси" уже ведет переговоры с "Манчестер Сити" по двум футболистам – вингеру Рахиму Стерлингу и защитнику Натану Аке. Неизвестно, получится ли у лондонского клуба подписать всех троих желаемых новичков, так как, скорее всего, на них придется потратить крупные суммы.

Стоит отметить, что в подписании 25-летнего футболиста сборной Украины заинтересованы также "Эвертон" украинца Виталия Миколенко, а также лондонские "Арсенал" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне Зинченко сыграл за "Ман Сити" в 28 матчах во всех турнирах и отдал пять результативных передач.

Команда Хосепа Гвардиолы по итогам сезона стала чемпионом Англии, оформив титул в последнем туре. "Челси" финишировал на третьем месте.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"