Андрей Лунин может сменить клубную прописку в скором будущем.

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов шотландского "Селтика".

По информации издания Daily Record, в услугах украинца лично заинтересован главный тренер "кельтов" Брендан Роджерс. 50-летний специалист видит в Лунине долгосрочную замену для 36-летнего голкипера Джо Харта.

При этом источник уточняет, что шансов на январский переход Лунина в "Селтик" крайне мало, поскольку "Реалу" нужен резервный голкипер, пока не вернется Тибо Куртуа.

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Помимо Лунина шотландский гранд также рассматривает на место основного голкипера ирландского вратаря "Ливерпуля" Куивина Келлехера, но Юрген Клопп также не хочет искать нового второго голкипера посреди сезона.

Отметим, что 24-летний Лунин сыграл за "Реал" в текущем сезоне чемпионата Испании два матча, в которых пропустил один мяч. Контракт украинца с мадридским клубом, как и контракт Джо Харта с "Селтиком", рассчитан до конца текущего сезона. Таким образом, зимой Андрей может подписать предварительный контракт с "кельтами" и перейти в шотландский клуб летом бесплатно.

Добавим, что "Селтик" является одним из самых титулованных клубов мира. За 135 лет существования "кельты" выиграли 116 различных трофеев, включая 1 Кубок европейских чемпионов в сезоне 1966/67.

В текущем сезоне чемпионата Шотландии "Селтик" идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка за 8 сыгранных туров. На второй строчке идет "Рейнджерс" с 15 баллами.

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