Английский "Ньюкасл" сделал ставку на отечественного специалиста.

Английский тренер Эдди Хау возглавил "Ньюкасл", который недавно стал активом Государственного фонда Саудовской Аравии.

О назначении Хау на пост наставника "Ньюкасл" сообщил на своем официальном сайте.

43-летний тренер подписал соглашение с "сороками" до лета 2024 года.

Ранее Хау работал с "Борнмутом" и "Бернли" - опыт у специалиста небольшой.

Отметим, что Государственный фонд Саудовской Аравии является самым богатым частным инвестиционным фондом мира. Их активы составляют более 240 млрд фунтов. Покупка "Ньюкасла" обошлась им в 300 млн фунтов.

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"Ньюкасл": результаты в сезоне

Клуб в текущем сезоне АПЛ занимает 19-е место в турнирной таблице.

В Кубке Английской футбольной лиги "Ньюкасл" вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв в серии пенальти "Бернли".

20 октября "сороки" уволили Стива Брюса. Клуб выбрал новым тренером Хау, но среди кандидатов также были Грэм Поттер ("Брайтон"), Унаи Эмери ("Вильярреал") и Пауло Фонсека, который был близок к тому, чтобы возглавить "Ньюкасл".

Автор: Артем Будрин