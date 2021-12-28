Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Фернандиньо не планирует покидать английский клуб, несмотря на многочисленные слухи.
По информации издания sportwitness.co.uk, 36-летний бразильский футболист получил официальное приглашение от главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы поработать в его команде после завершения карьеры игрока.
По данным источника, бывший капитан "Шахтера" будет занимать должность функционера.
Эту информацию подтвердил и журналист ESPN Brasil Жоао Каштелу Бранку, который заявил, что у игрока "нет шансов" покинуть "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно.
Читайте такжеМанчестер Юнайтед потерял очки в матче против аутсайдера АПЛСМИ считают, что у Фернандиньо есть три причины, остаться в Манчестере. Первое, это уважение к клубу где он играет с 2013 года, затем из-за соревнований, в которых сейчас играет команда Гвардиолы, и, наконец, потому, что бразилец даже не решил, продолжит ли он вообще играть после следующего лета.
В нынешнем сезоне Фернандиньо сыграл за "Сити" 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.
Фернандиньо: карьера и достижения
- Украинским болельщикам Фернандиньо запомнился ярким выступлением за донецкий "Шахтер". С 2005 по 2013 год бразильских хавбек провел 184 матча в составе "горняков", в которых забил 31 гол.
- Шесть раз бразилец становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок Украины и Суперкубок Украины. Вместе с "горняками" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.
- В составе "Манчестер Сити" за 8 лет выиграл 15 трофеев. В том числе четырежды побеждал в АПЛ, 6 раз в Кубке английской лиги и дважды в Суперкубке Англии.
- В составе национальной сборной Бразилии Фернандиньо сыграл 53 матча и забил два гола.