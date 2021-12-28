Гвардиола хочет видеть в своей команде экс-капитана "Шахтера".

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Фернандиньо не планирует покидать английский клуб, несмотря на многочисленные слухи.

По информации издания sportwitness.co.uk, 36-летний бразильский футболист получил официальное приглашение от главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы поработать в его команде после завершения карьеры игрока.

По данным источника, бывший капитан "Шахтера" будет занимать должность функционера.

Эту информацию подтвердил и журналист ESPN Brasil Жоао Каштелу Бранку, который заявил, что у игрока "нет шансов" покинуть "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед потерял очки в матче против аутсайдера АПЛСМИ считают, что у Фернандиньо есть три причины, остаться в Манчестере. Первое, это уважение к клубу где он играет с 2013 года, затем из-за соревнований, в которых сейчас играет команда Гвардиолы, и, наконец, потому, что бразилец даже не решил, продолжит ли он вообще играть после следующего лета.

В нынешнем сезоне Фернандиньо сыграл за "Сити" 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.

Фернандиньо: карьера и достижения